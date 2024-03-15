Умер известный актер Александр Ширвиндт

Народный артист РФ, президент Театра сатиры Александр Ширвиндт умер в больнице в возрасте 89 лет, сообщает Zakon.kz.

Об этом ТАСС сообщил художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров.



"Мне позвонил Миша, сын Александра Анатольевича, он умер в больнице полчаса назад. Как и что будем делать, я пока не знаю", – сказал собеседник агентства.

На счету Александра Ширвиндта 134 фильма и участие в 125 кинопроектах. Широкой публике он известен по таким фильмам, как "Ирония судьбы, или С легким паром", "Самая обаятельная и привлекательная", "Вокзал для двоих", "Отпуск за свой счет", "12 стульев" и многие другие.

Ранее сообщалось, что умер КВНщик "Азия MIX" Марат Джуманалиев.