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Умер известный актер Александр Ширвиндт

актер, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 22:09 Фото: kino-teatr.ru
Народный артист РФ, президент Театра сатиры Александр Ширвиндт умер в больнице в возрасте 89 лет, сообщает Zakon.kz.

Об этом ТАСС сообщил художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров.

"Мне позвонил Миша, сын Александра Анатольевича, он умер в больнице полчаса назад. Как и что будем делать, я пока не знаю", – сказал собеседник агентства.

На счету Александра Ширвиндта 134 фильма и участие в 125 кинопроектах. Широкой публике он известен по таким фильмам, как "Ирония судьбы, или С легким паром", "Самая обаятельная и привлекательная", "Вокзал для двоих", "Отпуск за свой счет", "12 стульев" и многие другие.

Ранее сообщалось, что умер КВНщик "Азия MIX" Марат Джуманалиев.

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