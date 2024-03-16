Стало известно о церемонии прощания с Александром Ширвиндтом

Церемония прощания с народным артистом России, президентом Театра сатиры Александром Ширвиндтом начнется в полдень 18 марта в театре, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал сын артиста Михаил Ширвиндт, проститься с его отцом смогут все желающие с 12:00 до 14:00.

Ранее сообщалось, что Александр Ширвиндт умер в возрасте 89 лет в больнице.

На счету Александра Ширвиндта 134 фильма и участие в 125 кинопроектах. Широкой публике он известен по таким фильмам, как "Ирония судьбы, или С легким паром", "Самая обаятельная и привлекательная", "Вокзал для двоих", "Отпуск за свой счет", "12 стульев" и многие другие.

