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Стало известно о церемонии прощания с Александром Ширвиндтом

актер, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2024 18:28 Фото: kino-teatr.ru
Церемония прощания с народным артистом России, президентом Театра сатиры Александром Ширвиндтом начнется в полдень 18 марта в театре, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал сын артиста Михаил Ширвиндт, проститься с его отцом смогут все желающие с 12:00 до 14:00.

Ранее сообщалось, что Александр Ширвиндт умер в возрасте 89 лет в больнице.

На счету Александра Ширвиндта 134 фильма и участие в 125 кинопроектах. Широкой публике он известен по таким фильмам, как "Ирония судьбы, или С легким паром", "Самая обаятельная и привлекательная", "Вокзал для двоих", "Отпуск за свой счет", "12 стульев" и многие другие.

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