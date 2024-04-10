Стало известно, где захоронят урну с прахом Александра Ширвиндта

Урну с прахом народного артиста РСФСР, президента Театра сатиры Александра Ширвиндта захоронят 14 апреля на Новодевичьем кладбище, церемония пройдет в кругу родных и сотрудников театра, сообщает Zakon.kz.

Об этом написала пресс-служба Театра сатиры.

"Похороны народного артиста России Александра Анатольевича Ширвиндта состоятся 14 апреля на Новодевичьем кладбище после полудня. По желанию семьи Александра Анатольевича прощание и погребение пройдут в кругу родных и сотрудников театра", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 15 марта Александр Ширвиндт умер в возрасте 89 лет в больнице. Церемония прощания прошла 18 марта. Позже прошла кремация.



На счету Александра Ширвиндта 134 фильма и участие в 125 кинопроектах. Широкой публике он известен по таким фильмам, как "Ирония судьбы, или С легким паром", "Самая обаятельная и привлекательная", "Вокзал для двоих", "Отпуск за свой счет", "12 стульев" и многие другие.