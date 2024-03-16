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Американец угнал автомобиль и расстрелял несколько человек в США

стрельба в США, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2024 20:54 Фото: X(Twitter)/@DrkRaven62
Несколько человек погибли при нападении неизвестного вооруженного человека в населенном пункте Фоллс-Тауншип в штате Пенсильвания на северо-востоке США, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала Fox 29, вооруженный несколькими видами оружия неизвестный передвигается по городу на угнанном автомобиле. Он уже совершил несколько нападений в разных частях города, число погибших не уточняется.

Как отмечается, стрельба произошла недалеко от места, где должен был пройти парад в честь Дня святого Патрика. Организаторы были вынуждены отменить его проведение.

Полиция объявила тревогу, распорядилась закрыть ближайшие торговые центры и призвала жителей запереться в своих домах и не выходить на улицу, пока ведется поиск преступника.

Уточняется, что подозреваемым оказался 26-летний Андре Гордон-младший.

Ранее, в декабре, несколько человек погибли во время стрельбы в университете в Праге.

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