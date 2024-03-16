Американец угнал автомобиль и расстрелял несколько человек в США

Несколько человек погибли при нападении неизвестного вооруженного человека в населенном пункте Фоллс-Тауншип в штате Пенсильвания на северо-востоке США, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала Fox 29, вооруженный несколькими видами оружия неизвестный передвигается по городу на угнанном автомобиле. Он уже совершил несколько нападений в разных частях города, число погибших не уточняется.

Как отмечается, стрельба произошла недалеко от места, где должен был пройти парад в честь Дня святого Патрика. Организаторы были вынуждены отменить его проведение.

Полиция объявила тревогу, распорядилась закрыть ближайшие торговые центры и призвала жителей запереться в своих домах и не выходить на улицу, пока ведется поиск преступника.

Уточняется, что подозреваемым оказался 26-летний Андре Гордон-младший.



Ранее, в декабре, несколько человек погибли во время стрельбы в университете в Праге.

