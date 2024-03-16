Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Расстрелявший несколько человек в США американец взял заложников

стрельба в США, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2024 23:16 Фото: X(Twitter)/@ultimahoraenx
Подозреваемый в стрельбе в населенном пункте Фоллс-Тауншип в штате Пенсильвания на северо-востоке США взял нескольких человек в заложники и забаррикадировался в доме в городе Трентон, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала CNN, в Пенсильвании 26-летний Андре Гордон угнал автомобиль и скрылся на нем. Число заложников, удерживаемых в одном из домов в Трентоне, пока не приводится.

В полиции заявили, что у подозреваемого в Трентоне есть знакомые. Гордон, предположительно, вооружен штурмовой винтовкой, но не исключено, что при нем есть и другое оружие. К делу Гордона подключены сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР).

Местные власти предполагают, что все погибшие в результате стрельбы были знакомыми стрелявшего.

Ранее сообщалось, что американец угнал автомобиль и расстрелял несколько человек в США.

Читайте также

гимнастка упала во время выступления в Новосибирске
Момент падения гимнастки в Новосибирском цирке сняли зрители
стрельба в США
Американец угнал автомобиль и расстрелял несколько человек в США
у супермодели сгорел дом
Дом звезды фильма "Отряд самоубийц" сгорел дотла на Голливудских холмах
Елена Беляева
США
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Когда в Казахстане наступит настоящая весна
Когда в Казахстане наступит настоящая весна
Крупный пожар произошел в двухэтажном жилом доме в Алматы
Крупный пожар произошел в двухэтажном жилом доме в Алматы
Наурыз по-новому: Токаев рассказал, откажется ли Казахстан от празднования Нового года
Наурыз по-новому: Токаев рассказал, откажется ли Казахстан от празднования Нового года
бизнесмен найден мертвым
Бизнесмен Бахыт Ибрагим найден мертвым в Алматы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: