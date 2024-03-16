Расстрелявший несколько человек в США американец взял заложников

Подозреваемый в стрельбе в населенном пункте Фоллс-Тауншип в штате Пенсильвания на северо-востоке США взял нескольких человек в заложники и забаррикадировался в доме в городе Трентон, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала CNN, в Пенсильвании 26-летний Андре Гордон угнал автомобиль и скрылся на нем. Число заложников, удерживаемых в одном из домов в Трентоне, пока не приводится.

В полиции заявили, что у подозреваемого в Трентоне есть знакомые. Гордон, предположительно, вооружен штурмовой винтовкой, но не исключено, что при нем есть и другое оружие. К делу Гордона подключены сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР).

Местные власти предполагают, что все погибшие в результате стрельбы были знакомыми стрелявшего.

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Andre Gordon Jr., de 29 años, quien disparó en tres ubicaciones en Falls Township, Pensilvania, está refugiado en su casa en Trenton, Nueva Jersey, según informes. La policía, que ha cercado el lugar, ahora indica que hubo 3 y no 4 muertes. El sospechoso… — ÚLTIMA HORA 𝗘𝗡 𝕏 (@ultimahoraenx) March 16, 2024

Ранее сообщалось, что американец угнал автомобиль и расстрелял несколько человек в США.