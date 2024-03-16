США не готовы к новой потенциальной пандемии – СМИ

Иностранные СМИ пишут, что США не готовы к потенциальной пандемии вирусного заболевания, несмотря на все последние научные достижения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал Axios, такая ситуация вызвана "политизированностью здравоохранения, нехваткой медицинских кадров и растущей враждебностью населения к науке". Как отмечают эксперты, вопрос заключается в том, когда, а не если, мир столкнется с еще одной пандемией. На ее фоне, подчеркивает портал, Covid-19 "покажется незначительным".

По мнению портала, непродуманные действия властей Штатов во время пандемии коронавируса "подорвали доверие к здравоохранению и затормозили усилия по обеспечению готовности" к возможному вирусному заболеванию, которое будет распространяться в еще больших масштабах.

Тем не менее, пишет издание, медицинские кадры в стране "истощены и выгорели". Кроме того, растущее число противников вакцинации населения "может подорвать ключевой инструмент сдерживания следующей пандемии". Эксперты также опасаются, что власти США "еще не до конца разобрались в том, почему их меры реагирования на Covid-19 потерпели неудачу, несмотря на многочисленные преимущества, и как не допустить этого в следующий раз", отмечает портал.

Ранее казахстанцам рассылали сообщения о том, что в марте 2025 года начнется новая пандемия. Специалисты объяснили Zakon.kz, почему верить подобной информации не стоит.