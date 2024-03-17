Бывший президент Бразилии пытался устроить госпереворот после поражения на выборах – материалы суда

Согласно недавно опубликованным судебным документам, бывший президент Бразилии Жаир Болсонару представил высшим военным чиновникам план проведения государственного переворота после своего поражения на выборах в октябре 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Болсонару якобы представил план на встрече 7 декабря 2022 года в президентском дворце в Бразилиа, пишет CNN со ссылкой на материалы суда.

В своих показаниях и Гомеш, и Баптиста-младший заявили, что отказались выполнять предполагаемый план Болсонару по сохранению власти, и угрожали арестовать его.

Их заявления еще больше усложняют правовую ситуацию Болсонару, поскольку они ставят крайне правого популиста в центр предполагаемого заговора с целью удержать его у власти, пишет издание Guardian, комментируя материалы суда.

Болсонару сдал свой паспорт властям в начале февраля в рамках полицейского расследования предполагаемой попытки государственного переворота. Бывший президент отверг обвинения.

В преддверии выборов Болсонару неоднократно ставил под сомнение надежность избирательной системы Бразилии и никогда официально не уступал Луле, но всегда отрицал, что планировал государственный переворот.

Нынешний президент страны Лула да Силва победил в выборах в октябре 2022 года. Срок мандата президента Бразилии составляет четыре года.

В январе 2023 года президента Бразилии Лулу да Силву экстренно эвакуировали на вертолете из-за захвата здания правительства.

Сторонники Болсонару были недовольны итогами президентских выборов и победой на них Лулы да Силвы. Потому они прорвали полицейское оцепление и ворвались в здание парламента – Национального конгресса.

Позже Силва объявил режим ЧС до конца месяца. Далее сообщали о том, что 30 участников погромов арестованы, еще 400 человек задержаны.