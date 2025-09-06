#АЭС в Казахстане
Мир

Суд Бразилии продлил слушания по делу бывшего президента о госперевороте

Жаир Болсонару, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2025 10:22 Фото: wikimedia
Верховный суд Бразилии добавил 11 сентября 2025 года к графику заседаний, на которых решат судьбу бывшего президента Жаира Болсонару и его семерых соратников. Их обвиняют в попытке государственного переворота после поражения на выборах 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Изначально слушания планировались на 2, 3 и 5 сентября 2025 года, но по просьбе судьи Александра де Мораеса председатель суда Криштиану Занин назначил дополнительный день.

Болсонару обвиняется в руководстве заговором ради сохранения власти, создании вооруженной преступной организации, покушении на демократический строй и уничтожении госимущества. Только по пункту о перевороте ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Бывший лидер отвергает обвинения и называет процесс "охотой на ведьм". Вместе с ним на скамье подсудимых — бывшие министры обороны Вальтер Брага Нетту и Паулу Сержиу Ногейра.

Обвинение представило переписку, заметки и цифровые файлы как доказательства заговора. Защита утверждает, что никакой попытки переворота не было. Решение судей станет известно на следующей неделе: для вынесения приговора требуется минимум три голоса из пяти.

Ранее Избирательный суд уже запретил Болсонару участвовать в выборах до 2030 года за злоупотребление властью и подрыв доверия к системе электронного голосования.

Этим летом в Бразилии 13-летний внук убил бабушку и ранил дедушку из-за обычного конфликта.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
