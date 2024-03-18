В Лондоне появилось новое творение Бэнкси

В Лондоне появилось новое произведение уличного художника Бэнкси, сообщает Zakon.kz.

Сам художник на своей странице в Instagram подтвердил, что это его творение.

На этот раз британский стрит-арт художник нарисовал работу на стене, которая находится за деревом с обрубленной кроной. Если смотреть на изображение с определенного ракурса, то оно становится "листвой" дерева. На стене также изображен человек с распылителем в руках, он испачкан той же зеленой краской, которой нарисована "листва".

Как пишут местные СМИ, на новую работу художника пришло посмотреть большое количество людей.

23 декабря 2023 года сообщалось, что на юге Лондона с уличного столба украли работу художника-граффитиста Бэнкси.