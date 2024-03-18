В Лондоне появилось новое творение Бэнкси
Фото: Instagram/banksy
В Лондоне появилось новое произведение уличного художника Бэнкси, сообщает Zakon.kz.
Сам художник на своей странице в Instagram подтвердил, что это его творение.
На этот раз британский стрит-арт художник нарисовал работу на стене, которая находится за деревом с обрубленной кроной. Если смотреть на изображение с определенного ракурса, то оно становится "листвой" дерева. На стене также изображен человек с распылителем в руках, он испачкан той же зеленой краской, которой нарисована "листва".
Как пишут местные СМИ, на новую работу художника пришло посмотреть большое количество людей.
23 декабря 2023 года сообщалось, что на юге Лондона с уличного столба украли работу художника-граффитиста Бэнкси.
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