Новое творение Бэнкси уже успели испортить вандалы в Лондоне

В Лондоне новое произведение уличного художника Бэнкси испортили вандалы спустя два дня после его появления, сообщает Zakon.kz.

Снимки испорченного мурала появились в Сети 20 марта.

This is why we can’t have anything nice. #Banksy mural defaced after just 3 days. pic.twitter.com/HGt7NqzUnW — Anna O'Neill (@Annareporting) March 20, 2024

На кадрах видно, что вандалы облили рисунок белой краской.

Как пишут местные СМИ, лондонские власти не успели установить защитное ограждение у граффити.

18 марта сообщалось, что новый рисунок Бэнкси появился на стене жилого дома в Лондоне. Сам художник на своей странице в Instagram подтвердил, что это его творение. На этот раз британский стрит-арт художник нарисовал работу на стене, которая находится за деревом с обрубленной кроной.