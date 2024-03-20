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Новое творение Бэнкси уже успели испортить вандалы в Лондоне

Новое творение Бэнкси уже успели испортить вандалы в Лондоне, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 01:56 Фото: pixabay
В Лондоне новое произведение уличного художника Бэнкси испортили вандалы спустя два дня после его появления, сообщает Zakon.kz.

Снимки испорченного мурала появились в Сети 20 марта. 

На кадрах видно, что вандалы облили рисунок белой краской. 

Как пишут местные СМИ, лондонские власти не успели установить защитное ограждение у граффити.

18 марта сообщалось, что новый рисунок Бэнкси появился на стене жилого дома в Лондоне. Сам художник на своей странице в Instagram подтвердил, что это его творение. На этот раз британский стрит-арт художник нарисовал работу на стене, которая находится за деревом с обрубленной кроной. 

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