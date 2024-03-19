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Трамп в случае переизбрания может депортировать из США принца Гарри

принц Гарри и Дональд Трамп, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 18:53 Фото: Instagram/princeharryofengland/wikipedia.org
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания на пост главы государства может депортировать из США принца Гарри, если будет обнаружено, что член британской королевской семьи солгал о приеме наркотиков при подаче заявления на визу, сообщает Zakon.kz.

Об этом Трамп заявил телеканалу GB News.

"Нам придется посмотреть, знают ли власти США что-нибудь о наркотиках, и если он солгал, им придется принять соответствующие меры", – отметил Трамп.

Согласно законодательству США, это будет основанием для его депортации.

Ранее сообщалось, что Трамп внес залог в размере 91,6 млн долларов, чтобы обжаловать решение суда в пользу писательницы Элизабет Джин Кэрролл по делу о клевете и попытке изнасилования.

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