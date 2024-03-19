Трамп в случае переизбрания может депортировать из США принца Гарри
Фото: Instagram/princeharryofengland/wikipedia.org
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания на пост главы государства может депортировать из США принца Гарри, если будет обнаружено, что член британской королевской семьи солгал о приеме наркотиков при подаче заявления на визу, сообщает Zakon.kz.
Об этом Трамп заявил телеканалу GB News.
"Нам придется посмотреть, знают ли власти США что-нибудь о наркотиках, и если он солгал, им придется принять соответствующие меры", – отметил Трамп.
Согласно законодательству США, это будет основанием для его депортации.
Ранее сообщалось, что Трамп внес залог в размере 91,6 млн долларов, чтобы обжаловать решение суда в пользу писательницы Элизабет Джин Кэрролл по делу о клевете и попытке изнасилования.
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