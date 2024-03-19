Трамп в случае переизбрания может депортировать из США принца Гарри

Фото: Instagram/princeharryofengland/wikipedia.org

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания на пост главы государства может депортировать из США принца Гарри, если будет обнаружено, что член британской королевской семьи солгал о приеме наркотиков при подаче заявления на визу, сообщает Zakon.kz.

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