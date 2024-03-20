Президент Вьетнама подал в отставку

Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг подал в отставку, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ThanhNien, Центральный комитет Коммунистической партии Вьетнама принял его отставку.

Помимо президентского кресла, Во Ван Тхыонг также лишился поста председателя Совета национальной безопасности и обороны, члена ЦК компартии и члена Политбюро ЦК.

Стоит отметить, что 53-летний Во Ван Тхыонг был самым молодым президентом Вьетнама за всю историю.

В 2023 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Во Ван Тхыонга посетил с официальным визитом Вьетнам. Там главы двух государств договорились о безвизовом режиме.