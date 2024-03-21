Парламент Вьетнама утвердил отставку президента через год после вступления в должность

Национальное собрание (однопалатный парламент) Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) утвердило отставку президента Во Ван Тхыонга, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал Vietnamnet, решение было принято в ходе внеочередного заседания парламента.

20 марта Центральный комитет (ЦК) правящей Компартии Вьетнама (КПВ) также принял отставку Во Ван Тхыонга. Он был назначен президентом 2 марта 2023 года и исполнял свои обязанности чуть больше 12 месяцев.

Согласно конституции СРВ, Национальное собрание – высший орган законодательной власти в стране. Оно наделено полномочиями назначать и отправлять в отставку руководство СРВ.

Как уточняется, Во Ван Тхыонг нарушил несколько положений партийного устава, в связи с чем вызвал негативную реакцию общественности. В результате он подал заявление об отставке, которое одобрили на заседании ЦК КПВ. Помимо президентского кресла, Во Ван Тхыонг также лишился поста председателя Совета национальной безопасности и обороны, члена ЦК компартии и члена Политбюро ЦК.