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Законодательство РК

В Испании зарегистрировали проект закона, который запрещает сутенерство в любом виде

Испания, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 03:55 Фото: X/Europa Press
19 марта в нижней палате парламента Испании социалисты зарегистрировали проект закона, который полностью запрещает сутенерство в любом виде, сообщает Zakon.kz.

Проект подразумевает изменение Уголовного кодекса с тем, чтобы получение прибыли сутенерами было наказуемо. Также, уголовная ответственность будет подразумеваться за сдачу в аренду недвижимости или помещений для занятий проституцией.

В настоящее время в Испании насчитывается около 45 тыс. сексуально эксплуатируемых женщин. При этом, за последние годы был вынесен только один приговор, осуждающий именно сутенера.

А 4 марта Франция первой в мире закрепила в Конституции право на аборт.

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Алия Абди
Испания
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