В Испании зарегистрировали проект закона, который запрещает сутенерство в любом виде

19 марта в нижней палате парламента Испании социалисты зарегистрировали проект закона, который полностью запрещает сутенерство в любом виде, сообщает Zakon.kz.

Проект подразумевает изменение Уголовного кодекса с тем, чтобы получение прибыли сутенерами было наказуемо. Также, уголовная ответственность будет подразумеваться за сдачу в аренду недвижимости или помещений для занятий проституцией.

El PSOE carga contra el PP por "deslegitimar" la Oficina de Conflicto de Intereses por no darle la razón https://t.co/2dqpDGWCI4 — Europa Press (@europapress) March 19, 2024

В настоящее время в Испании насчитывается около 45 тыс. сексуально эксплуатируемых женщин. При этом, за последние годы был вынесен только один приговор, осуждающий именно сутенера.

А 4 марта Франция первой в мире закрепила в Конституции право на аборт.

