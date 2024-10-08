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В Испании дебютировала команда трансгендеров

Футбол Команда-трансгендеров, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 09:44 Фото: pixabay
В Испании образована команда "Феникс", которая полностью состоит из мужчин-трансгендеров. В своем дебютном матче в рамках региональной лиги пятого дивизиона Испании клуб проиграл со счетом 0:19, сообщает Zakon.kz.

По информации Reuters, данный коллектив из пригорода Барселоны – Сан-Фелиу-де-Льобрегат – является первой европейской командой, которая полностью состоит из мужчин-трансгендеров и официально признана местной федерацией футбола.

К этому часу "Феникс" уже сыграл первую свою игру в мужском региональном первенстве северо-западного региона Каталонии – пятой лиге Испании. В дебютном матче команда уступила соперникам – 0:19.

Футбол Команда-трансгендеров, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 09:44

Фото: pixabay

Футбольная ассоциация Каталонии также заявила, что в мужских турнирах под эгидой этой организации могут участвовать все команды, независимо от гендерного статуса.

Помимо этого, футболисты могут заявляться на соревнования под другими именами.

Тем временем испанская и мировая футбольная общественность с нетерпением ждут начала очередного "Эль-класико" между "Реалом" и "Барселоной".

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