В Испании дебютировала команда трансгендеров

В Испании образована команда "Феникс", которая полностью состоит из мужчин-трансгендеров. В своем дебютном матче в рамках региональной лиги пятого дивизиона Испании клуб проиграл со счетом 0:19, сообщает Zakon.kz.

По информации Reuters, данный коллектив из пригорода Барселоны – Сан-Фелиу-де-Льобрегат – является первой европейской командой, которая полностью состоит из мужчин-трансгендеров и официально признана местной федерацией футбола.

К этому часу "Феникс" уже сыграл первую свою игру в мужском региональном первенстве северо-западного региона Каталонии – пятой лиге Испании. В дебютном матче команда уступила соперникам – 0:19.





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Футбольная ассоциация Каталонии также заявила, что в мужских турнирах под эгидой этой организации могут участвовать все команды, независимо от гендерного статуса.



Помимо этого, футболисты могут заявляться на соревнования под другими именами.

Тем временем испанская и мировая футбольная общественность с нетерпением ждут начала очередного "Эль-класико" между "Реалом" и "Барселоной".