Франция первой в мире закрепила право на аборт в Конституции

Обе палаты парламента Франции 4 марта 2024 года проголосовали за внесение в Конституцию "гарантированной свободы на прерывание беременности по желанию женщины", сообщает Zakon.kz.

Как пишет France24, 780 парламентариев проголосовали за внесение поправок в Конституцию, 72 высказались против. Результаты голосования были встречены овацией в зале заседания.

Отмечается, что инициатором прогрессивных поправок стал президент Франции Эмманюэль Макрон. Он обещал в прошлом году закрепить аборт в Конституции после того, как Верховный суд США в 2022 году отменил полувековое постановление о правах на аборт.

Внесение абортов в Конституцию Франции — мера прежде всего символическая, так как женщины могут делать аборты по закону с 1975 года.

Таким образом, Франция стала первой страной в мире, в которой право на прерывание беременности напрямую гарантируется Конституцией.

Ранее министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти заявил, что новые поправки должны защитить свободу женщин. По мнению французского правительства, право на аборт нуждается в полной конституционной защите, так как оно находится под угрозой в других странах Европы и США.