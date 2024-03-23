51-летняя Кэмерон Диаз стала матерью второй раз

51-летняя американская актриса Кэмерон Диаз и музыкант Бенджи Мэдден второй раз стали родителями, сообщает Zakon.kz.

О появлении на свет сына артистка сообщила в Instagram. Мальчика назвали Кардиналом. Пара держала в тайне новость и только спустя время поделилась ей.

"Мы рады объявить о рождении нашего сына Кардинала Мэддена. Он потрясающий, и мы все так счастливы, что он здесь! Для безопасности и конфиденциальности ребенка мы не будем выкладывать фотографии, но он очень милый", – написала актриса.

К объявлению был приложен рисунок с надписью "Маленькая птичка шепнула мне". Сюрприз был встречен поддержкой членов семьи и близких друзей.





В январе Диас и гитарист группы Good Charlotte Бенджи Мэдден отметили годовщину свадьбы в Аспене.