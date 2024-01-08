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Кэмерон Диас отметила с супругом годовщину свадьбы

актриса Фото: Instagram/benjaminmadden
Американская актриса Кэмерон Диас и гитарист группы Good Charlotte Бенджи Мэдден отметили годовщину свадьбы в Аспене, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, пара попала в объективы папарацци во время похода по магазинам. Супруги несли в руках пакеты из магазина лыжного снаряжения. Кэмерон Диас была одета в черные лыжные штаны и куртку, а также черный берет, ботинки и шарф. На Бенджи Мэдден также были черные толстовка и жилетка.

Кэмерон Диас – американская актриса и модель. Стала известной в 1990-х годах после роли в фильме "Маска". Была номинирована на "Золотой глобус" за роли в фильмах "Все без ума от Мэри", "Ванильное небо", "Банды Нью-Йорка" и "Быть Джоном Малковичем". С июля 2010 года по сентябрь 2011 года встречалась с бейсболистом Алексом Родригесом.

В мае 2014 года стало известно, что Диас встречается с музыкантом Бенджи Мэдденом. 5 января 2015 года они поженились в их доме в Беверли-Хиллз. 30 декабря 2019 года у Диас и Мэддена родилась дочь – Рэддикс Хлоя Уайлдфлауэр Мэдден.

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