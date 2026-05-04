Звезда "Маски" Кэмерон Диас в 53 года в третий раз стала мамой

Американская актриса и модель Кэмерон Диас в 53 года в третий раз стала мамой, сообщает Zakon.kz.

Об этом радостном событии рассказал ее муж Бенджи Мэдден.

"Кэмерон и я счастливы объявить о рождении нашего третьего ребенка – Наутаса. Добро пожаловать в мир, сын!" – написал музыкант на своей странице в Instagram 4 мая 2026 года.

Свой пост он дополнил иллюстрацией корабля в формате карточки персонажа, в которой объясняется происхождение редкого имени Наутус: "Моряк, навигатор, путешественник – тот, кто смело отправляется в путь и не боится неизвестности".

Известно, что звезда фильма "Маска" и музыкант Бенджи Мэдден уже около десяти лет вместе. Актриса впервые стала мамой в 47 лет – у пары родилась дочь Раддикс, позднее на свет появился их сын Кардинал. Оба ребенка родились с помощью суррогатного материнства. Ради воспитания детей Диас на время оставила кино, но недавно вернулась к работе и все чаще появляется на светских мероприятиях.

