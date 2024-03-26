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Вулкан в центре Индонезии выбросил пепел на высоту в несколько километров

вулкан в Индонезии, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2024 18:47 Фото: X(Twitter)/@kasifievrenin
В центральной части Индонезии, на территории провинции Северное Малуку, произошло извержение вулкана Ибу, пепел поднялся на высоту 2,5 км, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание The Jakarta Post, максимальная амплитуда вулканического дрожания составила 28 мм, а продолжительность – чуть более трех минут. Власти призвали жителей не приближаться к кратеру на расстояние менее 2 км, а также сохранять бдительность из-за возможности появления пирокластических потоков. Гражданам посоветовали использовать маски для лица и средства защиты глаз от дождя из пепла. По информации издания, в 2024 году было зафиксировано уже 47 извержений Ибу.

Всего в Индонезии насчитывается более 500 вулканов, из них около 130 являются действующими.

Ранее сообщалось, что вулкан в России выбросил пепел на высоту около двух километров.

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