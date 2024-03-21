Вулкан в России выбросил пепел на высоту около двух километров

21 марта днем на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область) произошел пепловый выброс высотой 1,8 км, сообщает Zakon.kz.

Об этом в Telegram заявили представители ГУ МЧС России по Сахалинской области.



"Произошел пепловый выброс на высоту 1,8 км над уровнем моря", – говорится в сообщении.

По информации МЧС, шлейф пепла распространился в юго-восточном направлении на расстояние более 5 км от вулкана.

Эбеко расположен в северной части Парамушира. Высота вулкана – 1156 м. Установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.

Ранее сообщалось, что исландская полиция объявила чрезвычайное положение из-за извержения лавы из новой вулканической трещины на полуострове Рейкьянес, четвертого извержения, произошедшего в этом районе с декабря.