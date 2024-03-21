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Вулкан в России выбросил пепел на высоту около двух километров

вулкан на Сахалине, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 10:43 Фото: МЧС России по Сахалинской области
21 марта днем на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область) произошел пепловый выброс высотой 1,8 км, сообщает Zakon.kz.

Об этом в Telegram заявили представители ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Произошел пепловый выброс на высоту 1,8 км над уровнем моря", – говорится в сообщении.

По информации МЧС, шлейф пепла распространился в юго-восточном направлении на расстояние более 5 км от вулкана.

Эбеко расположен в северной части Парамушира. Высота вулкана – 1156 м. Установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения. 

Ранее сообщалось, что исландская полиция объявила чрезвычайное положение из-за извержения лавы из новой вулканической трещины на полуострове Рейкьянес, четвертого извержения, произошедшего в этом районе с декабря.

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