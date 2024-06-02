Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Индонезии снова извергается вулкан

извержение вулкана, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2024 14:10 Фото: freepik
В воскресенье, 2 июня, в Индонезии вновь произошло извержение вулкана Ибу, выбросившего густой серый пепел на высоту 7 тысяч метров, сообщает Zakon.kz.

По словам Мухаммада Вафида, руководителя Агентства геологии Индонезии, вулкан, расположенный на острове в восточной провинции Северный Малуку, извергался более шести минут.

Столб пепла поднимался высоко в небо. Он выбросил материал, включая вулканический пепел и песок.

Во время извержения ветер дул на запад, и в результате вулканический материал был перенесен ветром вниз к месту, где жили ранее эвакуированные люди, в поле в деревне Гам Ичи, сообщает National Disaster. Представитель агентства управления Абдул Мухари. В пострадавшее место направляется группа агентства.

Местные власти посоветовали жителям не заниматься активным отдыхом на свежем воздухе и оставаться в закрытых помещениях, пока продолжается дождь из пепла, смешанного с песком.

Вулкан Ибу непрерывно извергается с начала мая. Власти Индонезии повысили уровень тревоги до самого высокого уровня после серии извержений, произошедших с прошлой недели.

В Сети публикуются видео с прошлого извержения, которое произошло в середине мая. Кадров с сегодняшним извержением пока нет.

Индонезия, архипелаг с населением 270 миллионов человек, имеет 120 действующих вулканов. Он склонен к вулканической активности, поскольку расположен вдоль "Огненного кольца", серии сейсмических линий разломов в форме подковы вокруг Тихого океана.

В конце апреля в Индонезии произошло извержение вулкана Руанг. Оно было настолько мощным, что закрыли расположенный неподалеку международный аэропорт, а жителей близлежащих деревень эвакуировали

Читайте также

рухнувшее здание, Стамбул
В Стамбуле обрушилось здание: 7 человек пострадали, двое оказались под завалами
флаг США на фоне синего, белого и красного
Министр обороны Китая обвинил США в создании трений при поддержке Тайваня и Филиппин
флаг Кувейта
Эмир Кувейта назначил наследного принца
Мухит Турсынали
Индонезия 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам
Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам
Новая волна мошенничества в мессенджерах: что нужно знать казахстанцам, чтобы защитить себя
Новая волна мошенничества в мессенджерах: что нужно знать казахстанцам, чтобы защитить себя
Ветер, гроза и ливень: на большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Ветер, гроза и ливень: на большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала трогательный пост
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала трогательный пост
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: