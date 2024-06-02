В Индонезии снова извергается вулкан
По словам Мухаммада Вафида, руководителя Агентства геологии Индонезии, вулкан, расположенный на острове в восточной провинции Северный Малуку, извергался более шести минут.
Столб пепла поднимался высоко в небо. Он выбросил материал, включая вулканический пепел и песок.
Во время извержения ветер дул на запад, и в результате вулканический материал был перенесен ветром вниз к месту, где жили ранее эвакуированные люди, в поле в деревне Гам Ичи, сообщает National Disaster. Представитель агентства управления Абдул Мухари. В пострадавшее место направляется группа агентства.
Местные власти посоветовали жителям не заниматься активным отдыхом на свежем воздухе и оставаться в закрытых помещениях, пока продолжается дождь из пепла, смешанного с песком.
Вулкан Ибу непрерывно извергается с начала мая. Власти Индонезии повысили уровень тревоги до самого высокого уровня после серии извержений, произошедших с прошлой недели.
В Сети публикуются видео с прошлого извержения, которое произошло в середине мая. Кадров с сегодняшним извержением пока нет.
Indonesia🇮🇩— I$lami© T€rrorist (@raviagrawal3) May 13, 2024
Indonesia's Mount Ibu volcano erupts, large-scale ash released pic.twitter.com/8IQYX3MzH5
Индонезия, архипелаг с населением 270 миллионов человек, имеет 120 действующих вулканов. Он склонен к вулканической активности, поскольку расположен вдоль "Огненного кольца", серии сейсмических линий разломов в форме подковы вокруг Тихого океана.
В конце апреля в Индонезии произошло извержение вулкана Руанг. Оно было настолько мощным, что закрыли расположенный неподалеку международный аэропорт, а жителей близлежащих деревень эвакуировали