В Индонезии снова извергается вулкан

В воскресенье, 2 июня, в Индонезии вновь произошло извержение вулкана Ибу, выбросившего густой серый пепел на высоту 7 тысяч метров, сообщает Zakon.kz.

По словам Мухаммада Вафида, руководителя Агентства геологии Индонезии, вулкан, расположенный на острове в восточной провинции Северный Малуку, извергался более шести минут.

Столб пепла поднимался высоко в небо. Он выбросил материал, включая вулканический пепел и песок.

Во время извержения ветер дул на запад, и в результате вулканический материал был перенесен ветром вниз к месту, где жили ранее эвакуированные люди, в поле в деревне Гам Ичи, сообщает National Disaster. Представитель агентства управления Абдул Мухари. В пострадавшее место направляется группа агентства.

Местные власти посоветовали жителям не заниматься активным отдыхом на свежем воздухе и оставаться в закрытых помещениях, пока продолжается дождь из пепла, смешанного с песком.

Вулкан Ибу непрерывно извергается с начала мая. Власти Индонезии повысили уровень тревоги до самого высокого уровня после серии извержений, произошедших с прошлой недели.

В Сети публикуются видео с прошлого извержения, которое произошло в середине мая. Кадров с сегодняшним извержением пока нет.

Indonesia🇮🇩



Indonesia's Mount Ibu volcano erupts, large-scale ash released pic.twitter.com/8IQYX3MzH5 — I$lami© T€rrorist (@raviagrawal3) May 13, 2024

Индонезия, архипелаг с населением 270 миллионов человек, имеет 120 действующих вулканов. Он склонен к вулканической активности, поскольку расположен вдоль "Огненного кольца", серии сейсмических линий разломов в форме подковы вокруг Тихого океана.

В конце апреля в Индонезии произошло извержение вулкана Руанг. Оно было настолько мощным, что закрыли расположенный неподалеку международный аэропорт, а жителей близлежащих деревень эвакуировали