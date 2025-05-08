#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
516.01
582.47
6.26
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
516.01
582.47
6.26
Политика

Токаев провел переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем

встреча с президентом, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 20:34 Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в ходе встречи Токаев с теплотой вспомнил свой официальный визит в Белград в ноябре прошлого года, отметив его значимость для укрепления взаимопонимания и развития многопланового сотрудничества двух стран.

В частности, тогда были подписаны соглашения в сферах торговли и инвестиций, промышленности, энергетики, строительства, сельского хозяйства, транспорта, цифровизации, искусственного интеллекта, а также в военно-оборонной отрасли.

Александр Вучич заявил о заинтересованности сербской стороны в дальнейшем расширении стратегического партнерства с Казахстаном.

Главы государств подтвердили обоюдную приверженность реализации достигнутых ранее договоренностей и условились продолжить диалог по вопросам двусторонней и международной повестки в рамках предстоящего визита президента Сербии в Астану.

Ранее сообщалось, что Казахстан с официальным визитом посетит наследный принц Абу-Даби.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Что Касым-Жомарт Токаев обсудил с премьером Мьянмы в Москве
Политика
19:46, Сегодня
Что Касым-Жомарт Токаев обсудил с премьером Мьянмы в Москве
Казахстан с официальным визитом посетит наследный принц Абу-Даби
Политика
19:31, Сегодня
Казахстан с официальным визитом посетит наследный принц Абу-Даби
С кем встретился Касым-Жомарт Токаев в Москве
Политика
19:02, Сегодня
С кем встретился Касым-Жомарт Токаев в Москве
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: