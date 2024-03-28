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Смертельные пищевые добавки переполошили Японию

Япония, красный рис, смерти, пищевая добавка, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 14:15 Фото: pixabay
Японские власти приказали изъять с полок магазинов по всей стране три пищевые добавки с красным рисом после того, как четверо употреблявших их человека умерли и более 100 попали в больницы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет CNN, эти случаи вызвали панику в области здравоохранения в стране и во всем регионе.

Министерство здравоохранения Японии в среду, 27 марта, спустило указ магазинам утилизировать все запасы трех видов пищевых добавок фармкомпании из Осаки Kobayashi Pharmaceutical. Сейчас ее продукцию исследуют специалисты. 

Все три добавки содержат красный дрожжевой рис – ингредиент, который, как говорят, снижает уровень холестерина и традиционно используется в пищевых приправах и консервах, а также в производстве рисового вина. Однако ученые утверждают, что процесс ферментации такого риса может производить небезопасные уровни цитринина – токсина, который вызывает дисфункцию почек.

Представитель Kobayashi Pharmaceutical заявил, что все четверо умерших японцев страдали заболеваниями почек после приема одной из их пищевых добавок. Двое из них принимали таблетки с 2021 года, когда продукт был запущен, а один начал принимать их в начале 2022 года.

Фармкомпания добровольно начала отзывать эти три продукта с 22 марта, за несколько дней до того, как обнаружила предполагаемую связь со смертельными случаями, причина которых остается неясной.

Предварительное расследование, проведенное фирмой, выявило вещества, которые она "не намеревалась использовать" в производственном процессе. Партия, о которой идет речь, возможно, была произведена в период с апреля по октябрь 2023 года.  

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в четверг, 28 марта, заявил, что правительство расследует эти смерти и предполагаемую связь с красным дрожжевым рисом. 

Эта история вызвала беспокойство в других частях Азии, где японские пищевые добавки пользуются широкой популярностью.

Фирма Kobayashi Pharmaceutical опубликовала в китайской соцсети предупреждение о том, что, хотя эти три продукта официально не доступны в материковом Китае, клиенты, возможно, купили их онлайн или во время визитов в Японию. Китайских покупателей призвали вернуть продукцию.

В свою очередь, управление по контролю за продуктами питания и лекарствами Тайваня приказало дистрибьюторам приостановить импорт более 150 продуктов, содержащих ферментированный красный рис. А в Сингапуре власти вспомнили об игристом саке, разновидности рисового вина, которое производит Киотская компания Takara Shuzo, используя тот же рис.  

Ранее кандидат медицинских наук рассказывала о том, что лучше не увлекаться поеданием креветок, раков и других водных обитателей из-за риска отравиться мышьяком. 

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