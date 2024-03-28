Основателя обанкротившейся криптобиржи приговорили к 25 годам тюрьмы в США
Фото: pxhere
Федеральный суд Нью-Йорка приговорил основателя обанкротившейся криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида к 25 годам тюрьмы, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации телеканала NBC, судья заявил, что учитывал в принятии решения факт того, что обвиняемый препятствовал правосудию и пытался влиять на свидетелей по своему делу. Он рекомендовал поместить подсудимого в тюрьме средней строгости, а также предписал взыскать с него 11,02 млрд долларов, которые в том числе пойдут на выплату компенсации пострадавшим.
Отмечается, что Бэнкман-Фрид намерен оспорить приговор. Его родители также заявили, что "продолжат бороться за сына".
Ранее сообщалось, что в Костанае "предприниматели" заработали более миллиона долларов на криптовалюте.
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