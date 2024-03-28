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Основателя обанкротившейся криптобиржи приговорили к 25 годам тюрьмы в США

основателя криптобиржи осудили в США, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 01:14 Фото: pxhere
Федеральный суд Нью-Йорка приговорил основателя обанкротившейся криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида к 25 годам тюрьмы, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала NBC, судья заявил, что учитывал в принятии решения факт того, что обвиняемый препятствовал правосудию и пытался влиять на свидетелей по своему делу. Он рекомендовал поместить подсудимого в тюрьме средней строгости, а также предписал взыскать с него 11,02 млрд долларов, которые в том числе пойдут на выплату компенсации пострадавшим.

Отмечается, что Бэнкман-Фрид намерен оспорить приговор. Его родители также заявили, что "продолжат бороться за сына".

Ранее сообщалось, что в Костанае "предприниматели" заработали более миллиона долларов на криптовалюте.

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