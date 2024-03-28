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Основателя криптовалютной биржи приговорили к 25 годам тюрьмы

Биржа, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 03:43 Фото: pixabay
Основателя обанкротившейся криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида 28 марта приговорили к 25 годам тюрьмы. Помимо тюремного срока, бизнесмену назначен штраф в размере 11 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

По сообщению телеканала CNN, обвинение запрашивало для Бэнкмана-Фрида от 40 до 50 лет тюрьмы. Бизнесмен обвинялся по семи уголовным статьям, в том числе в мошенничестве и растрате денег клиентов.

По данным следствия, в результате банкротства криптобиржи клиенты FTX, трое из которых покончили жизнь самоубийством, в общей сложности лишились восьми млрд долларов. При этом инвесторы и кредиторы потеряли 1,7 млрд долларов и 1,3 млрд долларов соответственно.

Адвокаты просили для своего подзащитного наказание в виде шести лет колонии, указывая на биографию, образование и опыт работы бизнесмена. Также они пытались опровергнуть утверждение прокуратуры о том, что его мотивами были "жадность и высокомерие".

Криптобиржа FTX Group, которая на тот момент считалась четвертой по размеру в мире, объявила о банкротстве в ноябре 2022 года. Это привело к резкому обвалу рынка криптовалют. Полиция задержала Бэнкмана-Фрида в декабре того же года. Сообщалось, что бизнесмен незаконно перевел 10 млрд долларов клиентских средств в свою компанию Alameda Research. В августе 2023 года суд в Нью-Йорке арестовал основателя FTX.

В марте одна из криптовалютных бирж мира выпустила свой парфюм.

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