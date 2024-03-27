В Костанае "предприниматели" заработали более миллиона долларов на криптовалюте
По данным Агентства по финансовому мониторингу, для осуществления и привлечения клиентов они создали веб-сайт криптообменного пункта, через который каждый мог обратиться за обменом криптовалюты.
"По месту жительства данных лиц обнаружены и изъяты предметы, подтверждающие незаконную деятельность: системные блоки, ноутбуки, сотовые телефоны с приложениями криптовалютных бирж, веб-сайта криптообменного пункта, а также логин и пароль аккаунта на криптобирже".Пресс-служба АФМ РК
Отмечено, что на имущество подозреваемых и средства, находящиеся на счетах криптобиржи, наложен арест.
"Незаконный доход от продажи необеспеченных цифровых активов составил почти 1 млн 350 тыс. долларов. Расследование продолжается".Пресс-служба АФМ РК
Специалисты предупреждают:
"Указанный вид деятельности разрешен только на территории МФЦА в Астане при наличии соответствующей лицензии".
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
29 февраля 2024 года Комитет государственных доходов Министерства финансов РК объяснил, как платить налоги при покупке и продаже криптовалюты в Казахстане.