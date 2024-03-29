Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Спецслужбы Франции просят отказаться от плана церемонии открытия Олимпийских игр

Париж, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 08:56 Фото: pixabay
Главное управление внутренней безопасности (DGSI) Франции порекомендовало МВД страны не проводить церемонию открытия Олимпийских игр в том виде, в котором она задумана на текущий момент, сообщает Zakon.kz.

По мнению французских спецслужб, мероприятие может быть опасным для участников из‑за угрозы террористических актов. DGSI опасается, что злоумышленники могут использовать оружие или транспортные средства против гостей Олимпиады.

Представители ведомства считают, что церемония открытия Игр в Париже должна пройти по плану "Б". Тогда как в данный момент предполагается масштабный парад спортсменов на реке Сене, который в спецслужбах считают слишком опасным.

На днях стало известно, какие расходы оплатят волонтерам Олимпийских игр в Париже.

Читайте также

Мусор
В мире ежедневно выбрасывают в мусор миллиард порций еды
исследование
Грипп оказался опаснее коронавируса – исследование
основателя криптобиржи осудили в США
Основателя обанкротившейся криптобиржи приговорили к 25 годам тюрьмы в США
Алия Абди
Париж - 2024
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
штормовое предупреждение
Дождь, гололед и ураганный ветер ожидаются на большей части Казахстана
Алматы, ураган, пробки, отключение света
Пробки и массовые отключения света: ситуация в Алматы во время урагана
&quot;МВД&quot; блокирует телефон и угрожает казахстанцам
"МВД" блокирует телефон и угрожает казахстанцам
Какие пособия и соцвыплаты по инвалидности и потере кормильца получают казахстанцы
Какие пособия и соцвыплаты по инвалидности и потере кормильца получают казахстанцы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: