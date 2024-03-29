Спецслужбы Франции просят отказаться от плана церемонии открытия Олимпийских игр

Главное управление внутренней безопасности (DGSI) Франции порекомендовало МВД страны не проводить церемонию открытия Олимпийских игр в том виде, в котором она задумана на текущий момент, сообщает Zakon.kz.

По мнению французских спецслужб, мероприятие может быть опасным для участников из‑за угрозы террористических актов. DGSI опасается, что злоумышленники могут использовать оружие или транспортные средства против гостей Олимпиады.



Представители ведомства считают, что церемония открытия Игр в Париже должна пройти по плану "Б". Тогда как в данный момент предполагается масштабный парад спортсменов на реке Сене, который в спецслужбах считают слишком опасным.

На днях стало известно, какие расходы оплатят волонтерам Олимпийских игр в Париже.

