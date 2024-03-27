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Какие расходы оплатят волонтерам Олимпийских игр в Париже

Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 02:33 Фото: Instagram/paris2024
23 марта волонтеры Олимпийских игр в Париже провели первую встречу на стадионе "Пари-Ла-Дефанс Арена". Выяснилось, что в организации и проведении Олимпиады будут задействованы 45 тыс. добровольцев, сообщает Zakon.kz.

По данным Еuronews, 45 тысяч добровольцев, мужчин и женщин, собрались на крупнейшем крытом стадионе Европы – "Пари-Ла-Дефанс Арена", чтобы дать старт своей олимпийской миссии. Некоторые из них мечтали об этом долгие годы. Один из них – физиотерапевт Лоран Арриссар, который будет работать в команде по контролю за допингом.

"Я просто обязан был по-своему принять участие в Олимпийских играх! Я так долго этого ждал, надеялся участвовать в 2012 году, но потребовалось еще 12 лет. Зато теперь я здесь и очень счастлив", – рассказывает волонтер.

Но такой опыт совсем не бесплатный. Американке Лори Ричардсон пришлось копить деньги, чтобы приехать на Олимпиаду. К счастью, ее приютят друзья.

"Без этого я не думаю, что это было бы возможно. Это очень дорого, особенно для тех, кто ищет жилье. Надеюсь, они найдут решение, потому что участвовать в Играх – это честь", – говорит женщина.

Француженка Фети Фурес, которая будет помогать пловцам, также жалуется на дороговизну мероприятия.

"Должна признаться, я немного разочарована. Я бы хотела, чтобы они оплачивали транспорт: приехать на съезд, приехать на место, где мы волонтерим. Это тот минимум, который должен быть оплачен волонтерам", – считает она.

Организаторы оплатят олимпийским волонтерам лишь один прием пищи в день и транспорт в парижском регионе.

Церемония открытия масштабных соревнований состоится 26 июля на знаменитой реке Сене в Париже, где для спортсменов и официальных лиц подготовлены 180 лодок.

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