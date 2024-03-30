Три землетрясения произошли в Грузии
Фото: Zakon.kz
Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии зафиксировал три землетрясения в стране, сообщает Zakon.kz.
Как пишут РИА Новости, первое из них, магнитудой 4,8, зафиксировали в 17.44 (16.44 мск). Эпицентр находился в десяти километрах от города Они в регионе Рача.
"Второе, магнитудой 4,2, произошло спустя шесть минут в девяти километрах от города Они. Третье, магнитудой 4.0, спустя сорок минут в восьми километрах от этого населенного пункта", – говорится в сообщении.
В администрации сообщили журналистам, что информация о пострадавших и разрушениях к ним не поступала. Также не зафиксировано ни одного обращения в Службу по чрезвычайным ситуациям, заключили в ведомстве.
Ранее в акимате Алматы представили алгоритм действий при обнаружении повреждений здания вследствие землетрясения.
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