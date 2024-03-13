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Землетрясения в Алматы: куда обращаться при обнаружении повреждений

Землетрясения в Алматы: куда обращаться при обнаружении повреждений, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 17:17 Фото: Zakon.kz
В акимате Алматы сегодня, 13 марта 2024 года, представили алгоритм действий при обнаружении повреждений здания вследствие землетрясения, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, при районных акиматах функционируют комиссии в составе представителей ДЧС, УГК, районных архитекторов и других уполномоченных органов.

"При обнаружении каких-либо повреждений строения горожанам необходимо обратиться с заявлением в районный акимат, приложив фотоматериалы. Далее члены комиссии на основе заявления проводят выездной осмотр здания для предварительного определения уровня повреждений. То есть являются ли они свидетельством нарушения несущих конструкций или касаются элементов отделочных материалов, таких как навесные потолки, штукатурка, кафель и отделка фасада".Пресс-служба акимата Алматы

Все материалы районных комиссий аккумулируются в Управлении городского планирования и урбанистики Алматы, затем направляются в Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры (КазНИИСА). В свою очередь специалисты института дают заключение о причинах и степени повреждения того или иного объекта.

Что касается финансирования восстановительных работ, как уточнили в акимате Алматы:

  1. В случае повреждения социальных объектов все ремонтные работы будут производиться за счет бюджетных средств.
  2. При повреждениях отделочных элементов многоквартирных жилых домов ремонтные работы необходимо производить за счет средств кондоминиума.
  3. В случае выявления повреждений, несущих угрозу целостности зданий, средства на восстановительные работы будут выделяться из бюджета государственных органов.

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Алгоритм действий при обнаружении повреждений здания вследствие землетрясения

Землетрясения в Алматы: куда обращаться при обнаружении повреждений, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 17:17

Фото: пресс-служба акимата Алматы

4 марта 2024 года в 11:22 в Алматы произошло сильное землетрясение, а по городу зазвучали сирены. По данным казахстанских сейсмологов, сила землетрясения составила 5 баллов.

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Подобное сильное землетрясение произошло в Алматы в ночь на 23 января. Тогда подземные толчки, которые ощутили жители и гости южной столицы, тоже достигли 5 баллов.

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Все новости о сильных землетрясениях, которые произошли в Алматы в 2024 году, можете прочитать по ссылке.

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