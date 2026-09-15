Акорда показала торжественный прием Токаева в резиденции президента Кореи

В резиденции президента Кореи 15 сентября 2026 года состоялась официальная церемония встречи главы Казахстана, прибывшего в Сеул с государственным визитом, сообщает Zakon.kz.

Известно, Касым-Жомарт Токаев и Ли Чжэ Мён представили друг другу членов делегаций.

После официальной части глава РК оставил запись в Книге почетных гостей.

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В ночь на 14 сентября 2026 года Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Ли Чжэ Мёна прибыл с государственным визитом в Корею. Позднее глава РК наградил видных деятелей Кореи орденом "Достық" II степени. 15 сентября президент принял вице-председателя Hanwha Group Ким Дон Вона. Также стало известно, что Lotte построит отели в Алматы и Alatau City.

Далее президент Казахстана провел встречу с премьер-министром Республики Кореи. В начале встречи Касым-Жомарт Токаев поздравил Хан Сон Сук с недавним назначением на пост главы правительства Кореи и пожелал успехов на столь ответственном посту. В этот же день состоялось открытие казахско-корейского круглого стола.