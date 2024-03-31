Детей принца Гарри лишили важной семейной традиции – СМИ

Принц Гарри удручен тем, что его дети Арчи и Лилибет не празднуют Пасху в кругу королевской семьи, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета The Mirror, герцоги Сассекские, которые живут в Калифорнии, не отмечают с королевской семьей традиционные праздники, в том числе Рождество и Пасху. По мнению королевского эксперта, биографа Тома Куинна, принц Гарри "остро" реагирует на то, что его дети не присутствуют на семейных мероприятиях.

Куинн считает, что по традиции королевская семья встречается в пасхальное воскресенье в Виндзоре на службе в часовне Святого Георгия. После службы следует короткая прогулка и традиционный обед, главным блюдом которого выступает жареный ягненок.

"Гарри всегда нравилась эта традиция, потому что ему удавалось на короткое время встретиться с обожающей публикой", – отметил биограф.

Он отметил, что принца особенно расстроит тот факт, что его дети пропустят охоту за пасхальными яйцами, запланированную после семейного обеда.

В июле 2023 года сообщалось, что сын короля Великобритании Чарльза III принц Гарри подал в суд на газеты Sun и Mirror. Он обвинил репортеров во взломе его телефона и прослушку голосовой почты.