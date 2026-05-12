Тревоги принца Гарри из-за жизни детей вызвали обсуждение в СМИ

Иностранные журналисты утверждают, что принц Гарри "очень расстроен" тем, что принц Арчи и принцесса Лилибет "лишены возможности жить рядом с остальной семьей".

Источник, близкий к 41-летнему герцогу Сассекскому, пишет Daily Mirror, в комментарии сослался на детей принца Уильяма – двоюродных братьев и сестер Арчи и Лилибет – и их связь с королевской семьей, объясняя переживания Гарри. Собеседник отметил: "Гарри чувствует, что его дети лишены той широкой семейной сети, которой пользуются их кузены".

"Гарри хочет, чтобы его дети получили лучшее образование. У него сохранился круг самых близких друзей и доверенных лиц со времен учебы в Ладгроуве и Итонском колледже. Он хочет того же для своих детей… Арчи и Лили прекрасно проводят время в Калифорнии, но Гарри очень расстроен тем, что они лишены жизни рядом с остальной семьей", – добавил источник.

