Жители ВКО пожаловались на нашествие крыс

Жители Восточно-Казахстанской области жалуются на нашествие грызунов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YK-news.kz, жители ВКО стали все чаще обращаться за медпомощью после укусов крыс. Грызуны нападают на людей как дома, так и на улице.

"С начала года в травмпункт обратился один человек, которого укусила крыса. Факт произошел в селе Опытное поле. В 2023 году зарегистрировано девять случаев укусов крысами. В трех случаях пострадавшие дети", – рассказали в Управлении здравоохранения ВКО.

Жители Усть-Каменогорска жалуются на расплодившихся крыс в разных районах города. Некоторые встречают их даже в квартирах.

Ранее сообщалось, в Актобе жителей новостроек пугают огромные крысы. Грызуны поселились на мусорной площадке прямо в нескольких шагах от новых домов.

