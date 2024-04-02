ЦАХАЛ после удара по волонтерам в Газе: Этот инцидент был серьезной ошибкой

Свой удар по Газе, в ходе которого погибли члены НКО World Central Kitchen в ЦАХАЛ назвали "серьезной ошибкой", сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили представители ЦАХАЛ в Telegram-канале.

"Это была ошибка, последовавшая за неправильной идентификацией - ночью, во время войны, в очень сложных условиях. Этого не должно было произойти... Этот инцидент был серьёзной ошибкой", - сказал глава генштаба израильской армии Герци Халеви.

Он добавил, что удар был проведён не с целью причинить вред сотрудникам НКО.

Также президент Израиля Ицхак Герцог в разговоре с основателем НКО World Central Kitchen Хосе Андресом принёс извинения в связи с гибелью ее сотрудников в Газе.

Ранее сообщалось, что в результате авиаудара Израиля 2 апреля разрушено здание консульства Ирана в Дамаске, есть жертвы. При этом говорится, что иранский посол Хосейн Акбари и его семья при обстреле не пострадали. Казахстан осудил нападение на здание консульства Ирана в Сирии.

