Казахстан осудил нападение на здание консульства Ирана в Сирии

Пресс-служба МИД РК заявила, что нападение на здание консульства Ирана в столице Сирии нарушает основы и нормы международного права, которыми гарантируется неприкосновенность дипломатических и консульских объектов, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает Astana TV.

"Министерство иностранных дел Республики Казахстан осуждает нападение на консульский отдел посольства Ирана в столице Сирии – городе Дамаске. Считаем неприемлемым любое проявление насилия и актов агрессии в отношении дипломатических миссий и их сотрудников", – говорится в заявлении Министерства иностранных дел Казахстана.

Ранее сообщалось, что здание консульства Ирана в Дамаске полностью разрушено в результате авиаудара Израиля, есть жертвы. При этом говорится, что иранский посол Хосейн Акбари и его семья при обстреле не пострадали.