ЦАХАЛ заявил о начале серии атак по целям ХАМАС в секторе Газа

Израильские вооруженные силы (ЦАХАЛ) 19 октября объявили о начале новой серии ударов по территории сектора Газа, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы армии, операция проводится в ответ на "грубое нарушение режима прекращения огня", ответственность за которое израильская сторона возложила на движение ХАМАС.

В сообщении уточняется, что атаки направлены по объектам, принадлежащим боевикам ХАМАС в южной части анклава.

Ранее в воскресенье израильские военные сообщили о нанесении удара в районе города Рафах – также в ответ на обстрел со стороны палестинских радикалов. После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел экстренное совещание с военным руководством и поручил армии "принять жесткие меры" против нарушителей перемирия.

В свою очередь военное крыло ХАМАС – "Бригады Иззэддина аль-Кассама" – заявило, что не связано с инцидентом в Рафахе и с марта этого года не поддерживает контакт с группами, действующими в этом районе.

Вместе с тем израильский портал Ynet сообщил, что Израиль приостановил доставку гуманитарной помощи в сектор Газа до дальнейшего уведомления, что "напрямую связано" с новой эскалацией конфликта в воскресенье.



13 октября 2025 года в Египте подписали итоговое соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

