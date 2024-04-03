Женщина сделала 43 операции, чтобы стать похожей на "Барби"

Иракская телеведущая и актриса Далия Наим из Багдада, известная как "иракская Барби", сделала множество пластических операций, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mirror, женщина прибегла к 43 пластическим операциям в своем стремлении приобрести сходство с легендарной куклой.



Среди процедур, которые она проводила, было увеличение груди, ринопластика, а также введение филлеров в губы и лицо. По словам самой Наим, ее стремление к идеалу куклы Барби побудило ее к этим множественным операциям.

Сейчас Далия Наим активно поддерживает свои профили в социальных сетях, где число ее подписчиков приближается к миллиону. Многие из них выражают восхищение ее внешностью, считая, что она действительно напоминает куклу. Однако, помимо положительных отзывов, в комментариях к ее фото и видео можно найти и критику. Некоторые пользователи высказывают мнение, что Наим нуждается в помощи, а другие сравнивают ее с зомби, называя "дьявольской Барби".

Ранее стало известно, что российская певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, рассказала, что сделала пластическую операцию.