Бьянка выписалась домой после пластической операции

Российская певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка рассказала, что сделала пластическую операцию, сообщает Zakon.kz.

По ее словам операция прошла успешно. На данный момент артистка уже выписалась из больницы. Она восстанавливается дома. Исполнительница похвалила хирурга и персонал клиники. Певица также поблагодарила поклонников и друзей за поддержку.



"Здесь классный наркоз. Человек не делает – он лепит! Лепит, так как вы хотите. Так, как вам нравится. То, о чем вы всегда мечтали", – рассказала Бьянка в Instagram.

Липницкая пообещала показать результаты пластики в скором времени.

В феврале Бьянка рассказывала, что готовится к операции – липосакции живота и увеличению ягодиц собственным жиром. За месяц до этого она похудела на 32 кг.

Отметим, что ранее Минздрав обратился к казахстанкам из-за роста жалоб на косметические услуги.