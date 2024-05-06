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Цены на кофе побили 45-летний рекорд

Цены на кофе побили 45-летний рекорд, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 20:36 Фото: pixabay
Цены на кофе сорта робуста достигли 45-летнего максимума, сообщает Zakon.kz.

Об этом свидетельствует отчет Международной организации кофе (ICO). 

По данным ICO, индекс оптовых цен, рассчитываемый на основе спотовых цен на основных рынках, вырос на 16,8% за последний месяц.

В апреле стоимость кофе, используемого для приготовления эспрессо, достигла самого высокого уровня с 1979 года, составив 1,94 доллара за фунт (4,27 доллара за килограмм). Это явление обусловлено засухой и жарой в сельскохозяйственных районах Вьетнама, крупнейшего производителя робусты. Отмечается, что страна продолжает сталкиваться с трудностями после неурожайных сезонов в прошлом и текущем годах.

Снижение объемов производства во Вьетнаме, который является главным экспортером данного сырья, не стало неожиданностью. Уже в ноябре прошлого года Национальная ассоциация кофе предсказывала уменьшение урожая на 10% из-за засушливой погоды. Однако фактическое сокращение составило 20%.

Ранее сообщалось, что кофе без кофеина провоцирует развитие рака. Подробнее можно прочитать здесь

Диана Абдуллаева
Интересное 2024 год Кофе
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