Цены на кофе побили 45-летний рекорд

Цены на кофе сорта робуста достигли 45-летнего максимума, сообщает Zakon.kz.

Об этом свидетельствует отчет Международной организации кофе (ICO).

По данным ICO, индекс оптовых цен, рассчитываемый на основе спотовых цен на основных рынках, вырос на 16,8% за последний месяц.



В апреле стоимость кофе, используемого для приготовления эспрессо, достигла самого высокого уровня с 1979 года, составив 1,94 доллара за фунт (4,27 доллара за килограмм). Это явление обусловлено засухой и жарой в сельскохозяйственных районах Вьетнама, крупнейшего производителя робусты. Отмечается, что страна продолжает сталкиваться с трудностями после неурожайных сезонов в прошлом и текущем годах.

Снижение объемов производства во Вьетнаме, который является главным экспортером данного сырья, не стало неожиданностью. Уже в ноябре прошлого года Национальная ассоциация кофе предсказывала уменьшение урожая на 10% из-за засушливой погоды. Однако фактическое сокращение составило 20%.

Ранее сообщалось, что кофе без кофеина провоцирует развитие рака. Подробнее можно прочитать здесь.