Полиция Эквадора ворвалась в здание посольства Мексики: страны могут разорвать дипломатические отношения

Заявление было сделано после того, как сотрудники эквадорской полиции ворвались в посольство Мексики в Кито и задержали бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа, который просил там политического убежища на фоне углубления дипломатического раскола между двумя странами, пишет Associated Press.

Гласу, возможно, самому разыскиваемому человеку в Эквадоре, грозит расследование по фактам коррупции, взяточничества и многого другого.

🚨 Breaking news 🇪🇨 | URGENT: Ecuador’s special forces invade the Mexican Embassy and have just captured fugitive from justice Jorge Glas, the most wanted man in that country. Something never seen before. Your Thoughts? #Ecuador pic.twitter.com/e234OJ45Hc

По словам AP, полиция взломала внешние двери дипломатического штаба Мексики в столице Эквадора и проникла в главный внутренний дворик.

Президент Мексики Лопес Обрадор в ответ назвал задержание Гласа "авторитарным актом" и "вопиющим нарушением международного права и суверенитета Мексики".

Алисия Барсена, министр иностранных дел Мексики, добавила, что в результате инцидента пострадали несколько дипломатов, и заявила, что это нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

Эксперты, наблюдавшие за арестом, отметили, что этот акт был грубым нарушением Венской конвенции о консульских сношениях, что, вероятно, вставит прочный клин между правительствами Мексики и Эквадора.

“As criminals they raided the Mexican Embassy in #Ecuador ; This is not possible, it cannot be, it is crazy. It is totally outside the norm”: Roberto Canseco, Mexican diplomat.

