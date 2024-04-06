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Полиция Эквадора ворвалась в здание посольства Мексики: страны могут разорвать дипломатические отношения

штурм посольства Мексики в Кито, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2024 11:38 Фото: соцсети
Президент Мексики заявил, что страна разорвет дипломатические отношения с Эквадором после полицейского рейда в посольстве, сообщает Zakon.kz.

Заявление было сделано после того, как сотрудники эквадорской полиции ворвались в посольство Мексики в Кито и задержали бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа, который просил там политического убежища на фоне углубления дипломатического раскола между двумя странами, пишет Associated Press.

Гласу, возможно, самому разыскиваемому человеку в Эквадоре, грозит расследование по фактам коррупции, взяточничества и многого другого.

По словам AP, полиция взломала внешние двери дипломатического штаба Мексики в столице Эквадора и проникла в главный внутренний дворик.

"Эквадор – суверенное государство, и мы не собираемся позволять ни одному преступнику оставаться на свободе", – говорится в заявлении администрации президента Эквадора.

Президент Мексики Лопес Обрадор в ответ назвал задержание Гласа "авторитарным актом" и "вопиющим нарушением международного права и суверенитета Мексики".

Алисия Барсена, министр иностранных дел Мексики, добавила, что в результате инцидента пострадали несколько дипломатов, и заявила, что это нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

Эксперты, наблюдавшие за арестом, отметили, что этот акт был грубым нарушением Венской конвенции о консульских сношениях, что, вероятно, вставит прочный клин между правительствами Мексики и Эквадора.

"Это невозможно, этого не может быть, это безумие", – сказал Роберто Кансеко, глава консульского отдела Мексики в Кито возле посольства.

Посольство Мексики в Кито остается под усиленной охраной полиции.

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