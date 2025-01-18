Илон Маск выразил опасение об угрозе вымирания человечества

Американский миллиардер Илон Маск заявил о том, что человечеству грозит вымирание, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в соцсети X.

"Если мы перестанем рожать детей, человечества больше не будет", – заявил Маск.

Таким образом Маск прокомментировал исследование, представленное в журнале Lancet. Согласно их прогнозам, коэффициент фертильности к концу столетия резко снизится по всему миру.

If we stop having baby humans, there will be no more humanity https://t.co/2MCZpCFYzu — Elon Musk (@elonmusk) January 18, 2025

Ранее Маск заявил, что мозговой имплант от компании Neuralink успешно вживили третьему человеку и планируют сделать это еще для 20-30 человек в 2025 году.