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Мир

Илон Маск выразил опасение об угрозе вымирания человечества

Илон Маск выразил опасение об угрозе вымирания человечества, фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2025 19:27 Фото: wikimedia.org
Американский миллиардер Илон Маск заявил о том, что человечеству грозит вымирание, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в соцсети X.

"Если мы перестанем рожать детей, человечества больше не будет", – заявил Маск.

Таким образом Маск прокомментировал исследование, представленное в журнале Lancet. Согласно их прогнозам, коэффициент фертильности к концу столетия резко снизится по всему миру.

Ранее Маск заявил, что мозговой имплант от компании Neuralink успешно вживили третьему человеку и планируют сделать это еще для 20-30 человек в 2025 году.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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