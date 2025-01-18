Илон Маск выразил опасение об угрозе вымирания человечества
Фото: wikimedia.org
Американский миллиардер Илон Маск заявил о том, что человечеству грозит вымирание, сообщает Zakon.kz.
Об этом он написал в соцсети X.
"Если мы перестанем рожать детей, человечества больше не будет", – заявил Маск.
Таким образом Маск прокомментировал исследование, представленное в журнале Lancet. Согласно их прогнозам, коэффициент фертильности к концу столетия резко снизится по всему миру.
If we stop having baby humans, there will be no more humanity https://t.co/2MCZpCFYzu— Elon Musk (@elonmusk) January 18, 2025
Ранее Маск заявил, что мозговой имплант от компании Neuralink успешно вживили третьему человеку и планируют сделать это еще для 20-30 человек в 2025 году.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript