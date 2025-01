Илон Маск выразил опасение об угрозе вымирания человечества

Об этом он написал в соцсети X.

Таким образом Маск прокомментировал исследование, представленное в журнале Lancet. Согласно их прогнозам, коэффициент фертильности к концу столетия резко снизится по всему миру.

If we stop having baby humans, there will be no more humanity https://t.co/2MCZpCFYzu