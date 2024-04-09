Черное пятно на Земном шаре: Илон Маск показал солнечное затмение с орбиты

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск показал, как выглядело солнечное затмение на поверхности Земного шара, сообщает Zakon.kz.

Кадрами, снятыми со спутника на орбите, Маск поделился в соцсети X.

На видео видно черное округлое пятно, покрывшее поверхность Земли.

"Вид на затмение с орбиты", – подписал видео миллиардер.

View of the eclipse from orbit

pic.twitter.com/2jQGNhPf2v — Elon Musk (@elonmusk) April 9, 2024

8 апреля жители жители Северной Америки и некоторых островов в Тихом и Атлантическом океанах наблюдали грандиозное явление – солнечное затмение, полная фаза которого составила 4 минуты 28 секунд.