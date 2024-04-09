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Черное пятно на Земном шаре: Илон Маск показал солнечное затмение с орбиты

Солнечное затмение, космос, орбита, Маск, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 13:48 Фото: Starlink
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск показал, как выглядело солнечное затмение на поверхности Земного шара, сообщает Zakon.kz.

Кадрами, снятыми со спутника на орбите, Маск поделился в соцсети X. 

На видео видно черное округлое пятно, покрывшее поверхность Земли. 

"Вид на затмение с орбиты", – подписал видео миллиардер. 

8 апреля жители жители Северной Америки и некоторых островов в Тихом и Атлантическом океанах наблюдали грандиозное явление – солнечное затмение, полная фаза которого составила 4 минуты 28 секунд.

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