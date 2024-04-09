В Великобритании впервые поменяли изображение короля на банкнотах

Королю Великобритании Чарльз III 9 апреля вручили новые банкноты с его изображением, сообщает Zakon.kz.

Об этом Букингемский дворец сообщил на официальной странице в Instagram.

"Сегодня утром королю вручили первые купюры с его изображением во время аудиенции с управляющим Банком Англии Эндрю Бейли и главным кассиром Сарой Джон", – говорится в сообщении.

Отмечается, что новые банкноты поступят в обращение 5 июня 2024 года.

Банк Англии впервые изменил образ монарха на банкноте. Покойная королева Елизавета II стала первым монархом, появившимся на банкноте Банка Англии в 1960 году.

Ранее сообщалось, что принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые обратилась к поклонникам после долгого отсутствия. Она опубликовала в Instagram видеообращение, в котором рассказала, что перенесла операцию из-за онкологического заболевания и получает химиотерапию.