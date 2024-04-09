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Умер космонавт, который был дважды Героем СССР

Умер космонавт, который был дважды Героем СССР , фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 01:40 Фото: Роскосмос
Умер Владимир Аксенов, советский космонавт, совершивший первый испытательный полет космического корабля "Союз Т-2", сообщает Zakon.kz.

Об этом 9 апреля сообщила пресс-служба Роскосмоса в своем Telegram-канале.

Глава Роскосмоса Юрий Борисов выразил соболезнования семье Владимира Аксенова.

"От имени Госкорпорации "Роскосмос" и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР, подполковника-инженера запаса Аксенова Владимира Викторовича. Утрата эта тяжела и невосполнима. На 90 году жизни ушел от нас целеустремленный, требовательный, исполнительный и справедливый человек, всегда готовый прийти на помощь людям. Его жизненный путь был наполнен честной службой Родине, созидательным трудом и преданностью избранному делу", – написал он.

Юрий Борисов отметил, что благодаря своему опыту, знаниям, высоким морально-этическим принципам, Владимир Аксенов пользовался заслуженным авторитетом и глубоким уважением среди коллег и друзей.

"Неутомимая энергия и нестандартное мышление, мужество и сила воли, инициативность и высочайшая ответственность — эти качества позволили Владимиру Викторовичу осуществить первый испытательный полет нового космического корабля "Союз Т-2". Он останется в нашей памяти человеком честным, трудолюбивым, справедливым и искренним", – отметил глава Роскосмоса.

Ранее сообщалось, что союз кинематографистов России заявил о смерти народной артистки РСФСР Татьяны Конюховой. 

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