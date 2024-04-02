Умерла известная советская актриса из "Женитьбы Бальзаминова" Татьяна Конюхова

Союз кинематографистов России заявил о смерти народной артистки РСФСР Татьяны Конюховой, сообщает Zakon.kz.

Актрисы не стало в возрасте 92 лет.

Татьяна Конюхова родилась в Ташкенте. Окончила Всесоюзный государственный институт театрального искусства (мастерская Б. Бибикова и О. Пыжовой). Некоторое время работала в Малом театре. Затем до 1992 года была актрисой Театра-студии киноактера. После ухода из театра занималась с детьми в Театральной студии при Московской детской академии народного художественного творчества в Перово.

Она была профессором и художественным руководителем кафедры актерского мастерства Московского государственного университета культуры и искусства.

Фото: кадр из фильма "Майская ночь, или Утопленница" (1952)

Широкому зрителю Конюхова стала известна по ролям в фильмах "Майская ночь, или Утопленница", "Женитьба Бальзаминова", "На златом крыльце сидели", "Карьера Димы Горина". Всего она снялась в 103 проектах.

Ранее сообщалось, что 17-летний спортсмен скончался на соревнованиях в Мангистау.