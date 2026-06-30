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События

На Байконуре космонавты примерили скафандры перед стартом на МКС

На Байконуре космонавты и астронавты примерили скафандры перед стартом на МКС, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 20:42 Фото: Роскосмос
На космодроме Байконур начался заключительный этап подготовки экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-29" к полету на Международную космическую станцию. Старт миссии запланирован на 14 июля, сообщает Zakon.kz.

Космонавты "Роскосмоса" и астронавты NASA провели первую примерку и проверку скафандров, включая тестирование их герметичности. Также экипаж проверил оборудование космического корабля и отработал действия внутри кабины.

Кроме того, участники миссии изучили программу полета, бортовую документацию и размещение грузов, которые будут доставлены на орбиту.

Подготовка проходит в рамках финального этапа перед запуском "Союза МС-29" к МКС.

Ранее сообщалось, что для полета на МКС на Байконур прибыли экипажи корабля "Союз".

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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