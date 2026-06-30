На Байконуре космонавты примерили скафандры перед стартом на МКС

На космодроме Байконур начался заключительный этап подготовки экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-29" к полету на Международную космическую станцию. Старт миссии запланирован на 14 июля, сообщает Zakon.kz.

Космонавты "Роскосмоса" и астронавты NASA провели первую примерку и проверку скафандров, включая тестирование их герметичности. Также экипаж проверил оборудование космического корабля и отработал действия внутри кабины.

Кроме того, участники миссии изучили программу полета, бортовую документацию и размещение грузов, которые будут доставлены на орбиту.

Подготовка проходит в рамках финального этапа перед запуском "Союза МС-29" к МКС.

Ранее сообщалось, что для полета на МКС на Байконур прибыли экипажи корабля "Союз".