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В аэропорту Стамбула появились собаки-терапевты

Аэропорт, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 07:51 Фото: pixabay
В аэропорту Стамбула появились собаки, обученные снимать стресс у людей, сообщает Zakon.kz.

По данным Associated Press, команда из пяти собак начала свою работу после нескольких месяцев подготовки. Они учились не реагировать на громкие звуки и крупные скопления людей.

"Мы должны были убедиться, что они безопасны и на 100% адаптированы к условиям нашего пространства", – уточнил менеджер по работе с клиентами аэропорта Кадир Демиртас.

Во время службы собаки носят униформу и бейджи. С ними рядом все время находятся напарники-кинологи. В остальное время они обязаны ухаживать за питомцами.

По словам представителей аэропорта, они получили множество положительных откликов на новую инициативу. Теперь они планируют увеличить команду.

"Главным среди собак-терапевтов мы назначили итальянского ретривера Куки. Иногда он отказывается от работы, но это нормально. Для каждого пса формируют индивидуальный график, отталкиваясь от его темперамента и состояния".Ветеринар Волкан Арслан

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