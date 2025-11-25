#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
519.98
600.06
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
519.98
600.06
6.6
Туризм

В Стамбуле запретили кормить уличных собак

В Стамбуле ввели запрет на кормление уличных собак, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 08:33 Фото: pixabay
В Стамбуле ввели запрет на кормление уличных собак в парках, школах, больницах, аэропортах и мечетях, сообщает Zakon.kz.

Как передает EN. HABERLER, это объясняется ростом вредителей и грызунов. Цель нововведения – снизить риски для всех.

По мнению городских властей, еда для собак:

  • провоцирует загрязнение;
  • нарушает экологию;
  • угрожает здоровью людей.

Однако жителей и гостей города просят учесть важный момент: запрет вводится только на "неконтролируемое" кормление в людных местах, а не на всю помощь животным.

Недавно стали известны самые популярные улицы мира. Рейтинг из 31 улицы в разных странах отобрали по критериям еды, досуга и атмосферы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
В аэропорту Стамбула появились собаки-терапевты
07:51, 10 апреля 2024
В аэропорту Стамбула появились собаки-терапевты
Два ребенка умерли от уличной еды в Стамбуле
06:06, 15 ноября 2025
Два ребенка умерли от уличной еды в Стамбуле
В Стамбуле на три месяца запретили продажу фейерверков
06:15, 30 июля 2025
В Стамбуле на три месяца запретили продажу фейерверков
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: