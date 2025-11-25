В Стамбуле запретили кормить уличных собак
Как передает EN. HABERLER, это объясняется ростом вредителей и грызунов. Цель нововведения – снизить риски для всех.
İSTANBUL VALİLİĞİNİ TEBRİK EDİYORUM👏👏— Zeki Bahçe (@zekibahce) November 24, 2025
🔴İstanbul Valiliği, parklar, bahçeler, okul ve hastane çevreleri dahil olmak üzere birçok alanda sokak köpeklerine "kontrolsüz besleme" yapılmasını yasakladı. pic.twitter.com/0r7ntPgUpJ
По мнению городских властей, еда для собак:
- провоцирует загрязнение;
- нарушает экологию;
- угрожает здоровью людей.
Однако жителей и гостей города просят учесть важный момент: запрет вводится только на "неконтролируемое" кормление в людных местах, а не на всю помощь животным.
#SONDURUM – İstanbul Valiliği tarafından yayımlanan yeni genelgeyle kent genelinde sokak köpeklerini kontrolsüz beslemek yasaklandı. pic.twitter.com/xKjSgykFdN— Habertürk TV (@HaberturkTV) November 24, 2025
