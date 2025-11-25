В Стамбуле запретили кормить уличных собак

В Стамбуле ввели запрет на кормление уличных собак в парках, школах, больницах, аэропортах и мечетях, сообщает Zakon.kz.

Как передает EN. HABERLER, это объясняется ростом вредителей и грызунов. Цель нововведения – снизить риски для всех.

İSTANBUL VALİLİĞİNİ TEBRİK EDİYORUM👏👏



🔴İstanbul Valiliği, parklar, bahçeler, okul ve hastane çevreleri dahil olmak üzere birçok alanda sokak köpeklerine "kontrolsüz besleme" yapılmasını yasakladı. pic.twitter.com/0r7ntPgUpJ — Zeki Bahçe (@zekibahce) November 24, 2025

По мнению городских властей, еда для собак:

провоцирует загрязнение;

нарушает экологию;

угрожает здоровью людей.

Однако жителей и гостей города просят учесть важный момент: запрет вводится только на "неконтролируемое" кормление в людных местах, а не на всю помощь животным.

#SONDURUM – İstanbul Valiliği tarafından yayımlanan yeni genelgeyle kent genelinde sokak köpeklerini kontrolsüz beslemek yasaklandı. pic.twitter.com/xKjSgykFdN — Habertürk TV (@HaberturkTV) November 24, 2025

